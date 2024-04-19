استطلاع: 42% من الإسرائيليين يفضّلون غانتس لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع حديث للرأي العام أن الإسرائيليين ما زالوا يفضّلون زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس على زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن 42% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة مقابل 37% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب، و21% لا يملكون إجابة محددة.

وأظهرت استطلاعات "معاريف"، خلال الأشهر الماضية، تفضيل الإسرائيليين لغانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو.

وبحسب نتائج الاستطلاع، التي نشرتها الصحيفة، يوم الجمعة، فإن حزب "الوحدة الوطنية" ما زال يتقدم على "الليكود"، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول".