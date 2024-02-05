الإعلان عن مقتل وزير في لوغانسك إثر قصف أوكراني

وشغل بوتيليشينكو منذ سبتمبر 2023، منصبه في تلك الجمهورية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في خريف عام 2022، وكان يرأس سابقًا فرقة الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، وبعد بدء الصراع في دونباس، خدم في الميليشيا الشعبية.

وكانت القوات الأوكرانية هاجمت قبل أيام مبنى المخبز الرئيسي في ليسيتشانسك، ووفقا للبيانات، قتل في الهجوم 28 شخصاً، بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وبحسب لجنة التحقيق، قصفت القوات الأوكرانية المدينة بصاروخ أمريكي من طراز "هيمارس".

وأصبحت ليسيتشانسك تحت سيطرة قوات ما يسمى "جمهورية لوغانسك الشعبية" في صيف عام 2022.