بسبب حركة "إم 23".. التوتر يتصاعد بين الكونغو الديمقراطية وكينيا

اتجهت العلاقات بين الكونغو الديمقراطية وجارتها كينيا نحو التوتر، بسبب الموقف الكيني من حركة "إم 23" المتمردة التي تتهمها كينشاسا بزعزعة استقرار البلاد بتحريض من بعض دول الجوار.

وبعد إعادة انتخابه وتشكيل الحكومة الجديدة، لم يُعد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بعدُ سفيره إلى نيروبي، ولم تعتمد كينيا سفيرا لها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية على الرغم من محاولة الحوار الأخيرة.

علاقات متوترة

وبعد ستة أشهر من رحيل قواته من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم نشرها تحت راية مجموعة شرق أفريقيا، يواصل الرئيس الكيني ويليام روتو الحفاظ على علاقات متوترة مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.

وقالت مجلة "جزن أفريك" الفرنسية، إن عدة قضايا شنجت العلاقات بين نيروبي وكينشاسا في الأشهر الأخيرة، لكن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكيني في كيغالي (عاصمة رواندا)، على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفريقيين، تسببت في تصعيد جديد في التوترات.

وخلال مقابلة مع المجلة، قبل أسبوعين، علق ويليام روتو على سحب قوات بلاده، بعد أن رفضت كينشاسا تجديد ولاية وحدات شرق أفريقيا، متهمة إياها بعدم الفعالية وحتى بالتواطؤ في بعض الأحيان مع متمردي "إم23".

وأكد الرئيس الكيني، في تلك المقابلة، أن تمرد حركة "إم 23"، الذي تُتهم رواندا بدعمه، يشكل "مشكلة كونغولية" وأضاف "إذا كانوا كونغوليين، فكيف يمكن أن يصبح هذا مشكلة رواندا؟ كيف تصبح هذه مشكلة كاغامي؟" في إشارة إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي.