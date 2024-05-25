هل يدفع "التيار المتشدد" بزوجة "رئيسي" للترشح بالانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

زعمت صحيفة إيرانية إصلاحية، السبت، أن "جميلة علم الهدى" زوجة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أحد خيارات التيار الأصولي المتشدد للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 من يونيو/حزيران المقبل.

ورجحت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها أن تشارك 20 شخصية سياسية بارزة في سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة من بينهم جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وأوضحت أن "جميلة علم الهدى الابنة الكبرى لأحمد علم الهدى إمام جمعة مشهد وعضو مجلس خبراء القيادة جرى طرح اسمها من بين وجوه الأصوليين للانتخابات الرئاسية".