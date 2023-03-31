قائد المارينز: أمريكا تفتقر لقدرة برمائية لمحاربة الصين  

قال قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، إن قواته تفتقر إلى قدرات برمائية حقيقية، يمكنها أن تكون حاسمة في ردع صراع مع الصين أو في شن حرب هجوم إذا اندلعت مثل هذه الحرب في المحيط الهادئ.

وفي مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية نشرتها الخميس، اعتبر الجنرال ديفيد بيرغر أن الصين "هي المنافس الوحيد القادر على الجمع بين قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر والمفتوح الذي نتمتع به".