أمريكا.. شخص يرش "رذاذ الفلفل" على محتجين داعمين لغزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو اقتحام سيارة حشدًا من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف الحرب على غزة، في جامعة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، يوم الخميس الماضي.

وبحسب الفيديو، فإنه لدى اقتراب أحد المتظاهرين من السيارة قام من بداخلها برش مادة تشبه "رذاذ الفلفل"، قبل أن يواجهه بعض الحضور؛ ما دفعه إلى مغادرة السيارة ليكرر فعلته ثانية أثناء الهرب.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنه تم اعتقال الرجل، ونقلت عن مكتب شرطة بورتلاند في بيان بأنه أسعف إلى المستشفى تحت ملاحظة الشرطة، دون الإفصاح عن اسمه.