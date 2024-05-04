أمريكا.. شخص يرش "رذاذ الفلفل" على محتجين داعمين لغزة (فيديو)
وثق مقطع فيديو اقتحام سيارة حشدًا من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف الحرب على غزة، في جامعة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، يوم الخميس الماضي.
وبحسب الفيديو، فإنه لدى اقتراب أحد المتظاهرين من السيارة قام من بداخلها برش مادة تشبه "رذاذ الفلفل"، قبل أن يواجهه بعض الحضور؛ ما دفعه إلى مغادرة السيارة ليكرر فعلته ثانية أثناء الهرب.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنه تم اعتقال الرجل، ونقلت عن مكتب شرطة بورتلاند في بيان بأنه أسعف إلى المستشفى تحت ملاحظة الشرطة، دون الإفصاح عن اسمه.
وتشهد الجامعات الأمريكية منذ أكثر من أسبوعين حراكًا واسعًا واعتصامات ينفذها آلاف الطلبة للتعبير عن رفضهم الحرب في غزة، والدعوة إلى وقفها في أقرب الآجال، وإنهاء علاقات الجامعات الأمريكية مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية الداعمة للحرب.
وتدخّل آلاف من عناصر الشرطة وإنفاذ القانون في مختلف الجامعات لفض هذا الحراك؛ ما أدى إلى اعتقال أكثر من 2200 طالب بينهم أكثر من 300 معتقل في جامعة كولومبيا وحدها وهي الجامعة التي تفجرت فيها الاحتجاجات.