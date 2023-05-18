انفجار يوقف حركة السكك الحديدية في القرم

قتيل في أوديسا.. وصواريخ على كييف

وفي تطورات الوضع الميداني، قال مسؤولون، الخميس، إن قتيلًا سقط في ضربة صاروخية روسية على منشأة صناعية في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، فيما أشعل حطام متساقط خلال غارة جوية حريقين في النواحي الشرقية من كييف.

وكتب سيرهي براتشوك، وهو متحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، على تيليغرام يقول، إن شخصين أصيبا في الهجوم على أوديسا.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف على تيليغرام، إن حريقًا اندلع في مرآب بمنطقة دارنيتسيا في العاصمة.

وتساقط حطام أيضًا في منطقة دنيبرو في كييف. ولم يسفر الحادثان عن قتلى.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تيليغرام، إن حريقًا اندلع في مبان غير سكنية بمنطقة ديسنيانسكي شرقي العاصمة. ولم يقدم مزيدًا من المعلومات بخصوص ضحايا.

وأضاف أن كييف هوجمت بصواريخ كروز، وأن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها.