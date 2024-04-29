بعد بن غفير ووزير التعليم.. إصابة غانتس بكسر في قدمه

أصيب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الوزير بيني غانتس، اليوم الاثنين، بكسور بعد تعرضه لحادث على دراجته.

ووفق هيئة البث العبرية، فإن قدم غانتس كُسرت أثناء رحلة في كيبوتس ياد مردخاي، جنوبي إسرائيل.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم نقل الوزير إلى المستشفى، ومن المتوقع أن يغادره في وقت لاحق اليوم بعد إجراء المزيد من الفحوصات.

ويوم السبت، تعرض وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون، لحادث سير أصيب على إثره والده الذي كان معه في السيارة بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.