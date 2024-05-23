مناورات وتحشيد.. نُذر حرب بين الصين وتايوان

تخيّم نُذر الحرب من جديد بين الصين وتايوان، مع إعلان بكين بدء مناورات واسعة حول الجزيرة التي تعتبرها تابعة لها.

وبدأت الصين، صباح الخميس، مناورات عسكرية تستمر يومين، حيث طوقت الجزيرة بسفن وطائرات حربية معتبرة ذلك "عقوبة" على ما سمتها "أعمالا انفصالية" من جانب تايوان.

وتأتي المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء الرئيس التايواني لاي تشينغ تي الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطير" اليمين رئيسا جديدا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، فيما تتمسك الصين باعتبارها جزءا من أراضيها.

وحشد الجيش التايواني قواته "لحماية الجزيرة"، بعد بدء التدريبات في مضيق تايوان وحول مجموعة من الجزر، التي تسيطر عليها تايوان.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مظاهر التوتر والتصعيد بين الجانبين، بعد تكرر أحداث تصفها تايوان بالاستفزازية من تحليق طائرات وإجراء مناورات.