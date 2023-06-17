"حفظ الله الملكة".. أحدث زلات لسان بايدن

ونفى المكتب الصحفي في البيت الأبيض، علمه، بدوافع الرئيس جو بايدن حين تفوّه بهذه العبارة، معلقًا أن الصحفيين "ليس لديهم أي فكرة" عن ذلك، ولا يستطيعون كذلك توضيح سبب إضافته لمصطلح "يا رجل".

في وقت لاحق، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون للصحافيين أن بايدن "كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين". لكن تعذر تحديد هوية "الملكة" المعنيّة على الفور.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتفوه فيها الرئيس الأمريكي بعبارات لا علاقة لها بالحدث المباشر، وتثير الاستغراب والجدل.