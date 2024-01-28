بعد استبعاد منافسيه.. رئيسي مرشح "خبراء القيادة" الوحيد عن خراسان

فوز بصوت واحد

وفي هذا الإطار، قال السياسي الإصلاحي، فاضل مبيدي، إنه "يمكن لإبراهيم رئيسي أن يدخل مجلس الخبراء بصوت واحد، ونحن لسنا راضين حقًّا عن كل جهود مجلس صيانة الدستور".

واستنكر مبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، عدم وجود منافس لرئيسي وقال: "ما الهدف من كل هذه النفقات من جيوب الناس لتعيين أعضاء خبراء على شكل انتخابات؟".

وأضاف أنه "عندما يتمكن رئيسي من دخول مجلس الخبراء من دائرة جنوب خراسان بصوت واحد فقط، على أي تعريف يمكن تسمية هذه الظاهرة بانتخابات؟ وعندما يصر مجلس صيانة الدستور على عدم احترام مظهر قضية ما، فما الحاجة إلى فرض اسم الانتخاب على تلك القضية؟"، محذرًا من خطورة سيطرة تيار معين على أركان الدولة.

وكان مجلس صيانة الدستور أعلن الأسبوع الماضي، عن وجود 136 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 مقعدًا.

وستجرى انتخابات "خبراء القيادة" بالتزامن مع انتخابات البرلمان، مطلع مارس/آذار المقبل، وسط استبعاد كبير لمرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين.

وأحد أبرز المستبعدين من انتخابات مجلس خبراء القيادة، هو الرئيس السابق حسن روحاني، وعدد من الوزراء السابقين في حكومته.