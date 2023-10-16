إسرائيل وحماس تنفيان الاتفاق على وقف لإطلاق النار

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد اتفاق على هدنة حاليًّا جنوب قطاع غزة أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية، مقابل إخراج الأجانب.

جاء ذلك بعد أن أكدت مصادر أمنية مصرية، لوكالة "رويترز"، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر لوقف إطلاق النار في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق سيكون ساريًا اعتبارًا من الساعة الـ0600 بتوقيت غرينتش بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

من جهته، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس، إن الحركة لم تتلق أي تأكيد من الجانب المصري حول نوايا فتح معبر رفح.