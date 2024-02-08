البرلمان الإثيوبي يعيّن رئيس الاستخبارات نائباً لرئيس الوزراء

قالت وسائل إعلام رسمية إن البرلمان الإثيوبي وافق، اليوم الخميس، على تعيين رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي تمسجين تيرونه نائباً لرئيس الوزراء.

ويخلف تيرونه سلفه دمقي مكونن الذي شغل المنصب لأكثر من 11 عاماً، كما شغل منصب وزير الخارجية منذ العام 2020.

وصوّت البرلمان على ترشيح تاي أتسكي سيلاسي، وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة، لتولي منصب وزير الخارجية.

وانتخب تيرونه، الذي قاد تنسيق تعامل الحكومة مع الصراع الذي اندلع العام الماضي في منطقة أمهرة، في أواخر يناير/ كانون الثاني خلفاً لمكونن في منصب نائب رئيس حزب ا"لازدهار" الحاكم.

وعادة ما يشغل نائب رئيس الحزب منصب نائب رئيس الوزراء.