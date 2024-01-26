مالي.. المجلس العسكري ينهي اتفاق السلام مع الطوارق

أعلن الحكام العسكريون في مالي، مساء الخميس، إنهاء اتفاق السلام الرئيسي الموقع عام 2015 مع الجماعات المسلحة التي يُهيمن عليها الطوارق، "بأثر فوريّ"، بعد أشهر من النزاعات بين تلك الجماعات والجيش.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا، في بيان على التلفزيون، إن المجلس العسكري يعزو مسؤولية إنهاء الاتفاق الذي يُعدّ ضرورياً لحفظ استقرار البلاد إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة".

ويعتبر العديد من المحللين "اتفاق الجزائر" أساسياً لتحقيق الاستقرار في مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحليّة في غرب إفريقيا.

لكن الاتفاق بدأ فعلياً في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في آب/أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكان القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، أمروا بمغادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في حزيران/يونيو الماضي، واتهموا قواتها بـ "تأجيج التوترات المجتمعية".

كما قطعوا العلاقات مع فرنسا، ولجأوا إلى روسيا للحصول على مساعدة سياسية وعسكرية.

وكان اتّفاق الجزائر دعا إلى دمج المتمرّدين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.