صحيفة إسرائيلية تنتقد استمرار الوجود الصيني في ميناء حيفا

ودشنت إسرائيل في أغسطس2021، ميناءً جديدًا للشحن في حيفا، ومنحت حق إدارته لمجموعة شنغهاي الدولية، ما تسبب في قلق بشأن العلاقات الصينية الإسرائيلية المتنامية.

وتطرقت "يديعوت أحرونوت" إلى مجموعة من الخطوات الصينية التي رأت أنها معادية لإسرائيل، ومنها حديث السفير الصيني لدى الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بأن اغتيال المسؤول الإيراني محمد رضا زاهدي في دمشق، يعد انتهاكا للسيادة السورية والإيرانية.

وأوضحت أن بكين لم تصدر أي إدانة ضد طهران عقب شن الهجوم بالمسيرات والصواريخ الباليستية.

وأردفت أن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت أن الصين تبحث فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل أسوة بالموقف الذي اتخذته تركيا.

وقررت مجموعة الشحن الصينية العملاقة "كوسكو" المملوكة للحكومة الصينية، في يناير الماضي تعليق عمليات الشحن إلى إسرائيل.