أوروبا بين خيارين.. تعزيز الدفاع أو حماية الإنفاق الاجتماعي

ذهب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن تهديد روسيا يُجبر أوروبا على الاختيار بين تعزيز الدفاع أو حماية الإنفاق الاجتماعي، وأن اختيار أوروبا لإعادة بناء أمنها سيُهدد مخصصات برامج الإنفاق الأساسية الأخرى.

وبحسب التقرير، انتبهت أوروبا إلى التهديد الذي تمثله روسيا بعد ظهور فرضيات انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حلف الناتو، التي أثارتها تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، وبفعل الثغرات في القدرات الدفاعية والعسكرية التي كشفتها الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن أي قرار لأوروبا بمعالجة نقاط الضعف الأمنية والعسكرية لديها قد يستغرق سنوات حتى لو جعلت الحكومات الإنفاق العسكري أولوية سياسية، وهو ما لم تفعله منذ عقود.

وأضاف التقرير بأن تعزيز أمن أوروبا يتطلب زيادة النفقات الدفاعية، تماماً كما تعمل العديد من الدول الأوروبية على خفض ميزانياتها للتعامل مع مستويات الديون المرتفعة، وضعف النمو الاقتصادي.