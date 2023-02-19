روسيا تتهم واشنطن بتجاهل مشاهد إعدام الجنود الروس في أوكرانيا

واتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لأول مرة روسيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" منذ بدء هجومها على أوكرانيا قبل نحو عام.

وعددت المدعية العامة السابقة، في كلمة ألقتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، التجاوزات المنسوبة إلى روسيا فذكرت القصف المنهجي على المدنيين والبنى التحتية الأساسية، وأعمال التعذيب والاغتصاب المنسوبة إلى الجنود الروس ونقل أوكرانيين قسرًا إلى روسيا بينهم آلاف الأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم.

وقالت هاريس: "نظرنا في الأدلة، نعرف المعايير القانونية، وليس هناك أدنى شك: إنها جرائم بحق الإنسانية".

وتابعت، وفق فرانس برس: "أقول ذلك لكل الذين ارتكبوا هذه الجرائم وقادتهم أو المتواطئين في هذه الجرائم: سوف تحاسبون عليها".