روسيا تتهم واشنطن بتجاهل مشاهد إعدام الجنود الروس في أوكرانيا
اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتجاهل مشاهد إعدام الجنود الروس في أوكرانيا، في سياق ردها على الاتهام الأمريكي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن "واشنطن تحاول تبرير أفعالها لإثارة الأزمة الأوكرانية، بمزاعم ارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".
وتابع، بحسب ما نقل عنه موقع روسيا اليوم، في سياق تعليقه على تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن التي اتهمت روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا: "ليس هناك شك في أن الغرض من مثل هذه الهجمات من قبل واشنطن هو تبرير أفعالها لإثارة الأزمة الأوكرانية".
وشرح السفير الروسي: "أولا وقبل كل شيء، العسكرة غير المقيدة لنظام كييف. في السابق قال الأمريكيون إنهم سوف يزودون (كييف) بوسائل دفاعية حصرية، لكنهم الآن ينقلون المركبات المدرعة الثقيلة والمدفعية.. تزود الولايات المتحدة النازيين (في إشارة إلى حكومة أوكرانيا) بالمعلومات الاستخباراتية وتدرب المسلحين".
وأشار السفير إلى أن واشنطن "تتجاهل استخدام الذخيرة المحظورة من قبل القوات الأوكرانية، التي يتم توريدها بكميات كبيرة إلى أوكرانيا"، مضيفا: "إضافة إلى ذلك، فإن واشنطن تفضل أن تدير ظهرها لمشاهد إعدام الجنود الروس المروعة".
واتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لأول مرة روسيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" منذ بدء هجومها على أوكرانيا قبل نحو عام.
وعددت المدعية العامة السابقة، في كلمة ألقتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، التجاوزات المنسوبة إلى روسيا فذكرت القصف المنهجي على المدنيين والبنى التحتية الأساسية، وأعمال التعذيب والاغتصاب المنسوبة إلى الجنود الروس ونقل أوكرانيين قسرًا إلى روسيا بينهم آلاف الأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم.
وقالت هاريس: "نظرنا في الأدلة، نعرف المعايير القانونية، وليس هناك أدنى شك: إنها جرائم بحق الإنسانية".
وتابعت، وفق فرانس برس: "أقول ذلك لكل الذين ارتكبوا هذه الجرائم وقادتهم أو المتواطئين في هذه الجرائم: سوف تحاسبون عليها".