رئيس المكسيك يناشد الأمريكيين من أصل إسباني عدم التصويت لديسانتيس

ناشد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الخميس، الأمريكيين المتحدرين من أصول إسبانية عدم التصويت لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتنافس مع الرئيس السابق دونالد ترامب على نيل بطاقة الترشيح الجمهورية لانتخابات البيت الأبيض.

وغداة إعلان ديسانتيس ترشحه رسميًا، قال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "آمل أن يستيقظ ناخبو فلوريدا المتحدرون من أصول إسبانية ولا يعطونه أي صوت".