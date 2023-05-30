ماذا يعني فوز أردوغان لسياسة تركيا الخارجية؟

وأشار الموقع، في تقرير إخباري له، إلى أن "التطبيع" مع سوريا يعد أصعب ملف يستدعي قرارات جذرية، حيث كانت عودة اللاجئين السوريين - سواء قسراً أو طوعاً – من أهم القضايا في مسار حملة أردوغان الانتخابية.

وقال "المونيتور" إن أي تقدم سيشهده هذا الملف لن يعتمد فقط على المصالحة مع دمشق، ولكن أيضًا على توفير أماكن المعيشة للعائدين، مضيفاً أنه "لا يمكن لاتفاق تركي-سوري وحده أن يمهد الطريق لإعادة الإعمار،" منوهاً: "يجب التغلب أيضاً على اعتراضات الولايات المتحدة وأوروبا."

وكانت تركيا وسوريا اتفقتا على مواصلة الحوار نحو التطبيع. ومع ذلك، أكدت سوريا مراراً أن انسحاب القوات التركية من البلاد شرط مسبق لأي لقاء بين رئيسي البلدين.

ورأى الموقع أنه من غير المرجح أن يقرر أردوغان الانسحاب من سوريا "دون القضاء على إدارة الحكم الذاتي" في الشمال بقيادة الجماعات الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقال التقرير إنه بينما لا يزال الدعم الأمريكي لـ"قوات سوريا الديموقراطية" التي يقودها الأكراد مصدر إزعاج في العلاقات مع واشنطن، يتعين على أنقرة الآن أن تأخذ في الحسبان عاملًا مهمًا آخر؛ وهو "بدء العالم العربي في إعادة بناء العلاقات مع دمشق والسعي إلى إنهاء الوجود العسكري التركي، وكبح نفوذ إيران في سوريا."