احتجاجات الطلبة تكشف فشل أمريكا في "امتحان الحريات"

مثّل ارتباك إدارات الجامعات الأمريكية ولجوء معظمها إلى "الحل الأمني" في التعاطي مع الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة نقطة تُحسب ضدها ودليل فشلها في "امتحان الحريات".

ومع استمرار الحراك الطلابي الذي اجتاح الجامعات الأمريكية، منذ أكثر من أسبوعين، نحت معظم إدارات هذه الجامعات إلى المنحى التصعيدي في معالجة الأمر، دون مراعاة للبعد الحقوقي، وخصوصية الجامعات كمؤسسات أكاديمية تضمن الحق في التعبير عن الرأي.

ويعتبر متابعون أن الاستنجاد بقوات الأمن لفض اعتصامات الطلبة يتعارض مع "ثقافة الجامعة" التي تضمن حرية التعبير، ولا تسمح بتدخل أي طرف خارجي داخل الحرم الجامعي.

لكن جامعة كولومبيا التي كانت من بين أولى المؤسسات الجامعية حراكًا خرقت هذه الثقافة، وبادرت رئيستها نعمت شفيق ببعث رسالة إلى شرطة نيويورك تطلب فيها التدخل العاجل لفض اعتصامات الطلبة المُتضامنين مع غزة.

وبناءً على تلك الرسالة تدخلت قوات الشرطة، وتطورت الأوضاع نحو الأسوأ مع اعتقال مئات الطلبة من جامعة كولومبيا وحدها.

ودفعت هذه الخطوة بعشرات الأكاديميين بهذه الجامعة إلى التقدم بطلب سحب الثقة من رئيسة الجامعة، وأدان الأكاديميون قرار "شفيق" استدعاء شرطة نيويورك لإخلاء قاعة هاملتون، وفض المخيمات.

واعتبر الأكاديميون أن استدعاء الشرطة دون استشارة مجلس شيوخ الجامعة، "فيه انتهاك للإجراءات المعمول بها، واللجوء إلى ما يسمى سلطات الطوارئ"، مؤكدين أن "شفيق" استدعت الشرطة رغم الجهود التي تبذلها كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس "لتهدئة الوضع"، وفق تعبيرهم.