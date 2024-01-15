وثيقة سرية: حرب "عالمية" بين روسيا والناتو صيف 2025

وبحسب الصحيفة، ستكون أول معركة عند مدينة كالينينغراد، حيث سيوجه الجيش الروسي صواريخه لضرب ممر سووالكي الذي يربط كالينينغراد مع بيلاروسيا عبر ليتوانيا.

وكشفت الصحيفة أيضا بالتفاصيل ما الذي سيجري حتى صيف 2025، إذ تشي "الوثيقة السرية" لوزارة الدفاع الألمانية، أن التصعيد سيبدأ في غضون أسابيع قليلة، وفي الربيع تحديدا، سيشن الكرملين هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، حيث ستتعرض القوات الأوكرانية للهزيمة بحلول يونيو 2024.

وتشير صحيفة "بيلد" إلى أن السلطات الروسية ستطلق موجة تعبئة جديدة، في شباط فبراير المقبل لتجنيد 200 ألف جندي إضافي.

وبعد هزيمة الجيش الأوكراني، وفقا للوثيقة، ستبدأ مناوشات مع دول البلطيق، ما يجبر موسكو على نقل صواريخ إلى مدينة كالينينغراد الروسية التي لا ترتبط بروسيا جغرافيًّا ولها حدود مع ألمانيا، ولمنع تهديد ممر سووالكي من قبل روسيا، سيقرر الناتو دخول الحرب المفتوحة مع روسيا في صيف العام المقبل.

ولم تحدد الوثيقة كيف ستنتهي هذه الحرب أو ما هي السيناريوهات المطروحة، أو إذا كانت الحرب ستندلع على الجغرافية الأوكرانية، أم خارجها، وإذا كان هناك أي احتمال لاستخدام السلاح النووي في هذه الحرب، التي ستعتبر الحرب العالمية الثالثة، إذا اندلعت.

ودفعت الوثيقة الألمانية الساسة الروس للتعليق على ما ورد فيها، معتبرين أن ما تم نشره بمثابة "تلاعب" بمواطني دول تحالف الناتو، لتبرير الدعم المالي الذي سيقدم لكييف لصد طموح روسيا بالتوسع.

نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، قال في منشور له عبر تطبيق "تلغرام"، إن "الحيلة بسيطة وخرقاء إلى حد ما، ولكنها تظهر أن قادة التحالف الغربي المناهض لروسيا لديهم وسائل أقل للتلاعب بوعي سكانهم.. بدأ الناس في الاحتجاج بشكل أكبر، وأصبح إيمانهم أقل بالسياسيين الذين يتحدثون عن الانهيار الحتمي لأوروبا، إذا لم يتم إغراق أوكرانيا بالمال والأسلحة بأسرع وقت".