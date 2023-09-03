هجوم جوي روسي واسع على ميناء جنوب أوديسا يخلف دمارًا وإصابات

شنَّت روسيا هجومًا جويًّا واسعًا بواسطة 25 طائرة مسيّرة استهدف، في الساعات الأولى من فجر الأحد، ميناء على نهر الدانوب جنوب أوديسا؛ ما خلَّف أضرارًا وإصابات بين الأفراد.

وقالت كييف إن "روسيا شنَّت هجومًا بطائرات مسيَّرة، استمر 3 ساعات ونصف الساعة، على جنوب منطقة أوديسا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، واستهدف بنية تحتية لميناء على نهر الدانوب؛ ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليجرام، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة مسيَّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" من أصل 25 أطلقتها روسيا على أوديسا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت القيادة الجنوبية العسكرية لأوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مدنيَّين على الأقل أصيبا في هجوم قالت إن هدفه "البنية التحتية المدنية للدانوب".