"أكسيوس": البيت الأبيض "يغلي" قبيل مكالمة مرتقبة بين بايدن ونتنياهو

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الشيف خوسيه أندريس، الذي أسس المنظمة، ليس فقط شخصية تحظى باحترام كبير في واشنطن، لكنه أيضًا من مؤيدي بايدن، منذ فترة طويلة ويعرفه الرئيس شخصيًا.

فيما قال أحد المسؤولين الأمريكيين، الذين ذكرهم "أكسيوس"، أن مكالمة بايدن مع أندريس هذا الأسبوع بعد الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي (WCK) كانت لحظة صعبة شخصيًا بالنسبة للرئيس.

ومن جانبه، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أعتقد أنكم شعرتم بالإحباط في ذلك البيان أمس"، في إشارة إلى بيان بايدن الذي قال فيه إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة.

وزير الدفاع الأمريكي غاضب

كما أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية" على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي WCK في اتصال هاتفي يوم الأربعاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وفقًا لبيان صادر عن البنتاغون.

وشدد أوستن أيضًا على "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة فورًا لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد فشل التنسيق المتكرر مع منظمات الإغاثة الأجنبية".

وقُتل ما لا يقل عن 203 من عمال الإغاثة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

وصرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" أنهم يشعرون بقلق بالغ من أن الهجوم المميت على عمال "المطبخ العالمي المركزي" WCK، سوف يمحو التقدم الأولي الذي تم إحرازه مؤخرًا في تحسين تدفق المساعدات إلى غزة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.