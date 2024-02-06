هل تترجم "خطة ماتي" الإيطالية في أفريقيا مبدأ "تبادل المنفعة"؟

وبينت أنه خلال القمّة، التي استضافتها روما، أعلنت ميلوني أن النهج "الأبوي"، الذي تتبناه أوروبا في التعامل مع أفريقيا قد فشل، ووعدت بأن إيطاليا ستسعى، من الآن فصاعدًا، إلى إقامة تعاون "متبادل المنفعة" خال من "افتراضات الماضي المفترسة".

وتعهدت الحكومة الإيطالية بتقديم أكثر من 5.5 مليارات يورو لتمويل مبادرات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والزراعة في: المغرب، وساحل العاج، والجزائر، وموزمبيق، ومصر، وجمهورية الكونغو، وأفريقيا.

في المقابل، تأمل ميلوني أن تتخذ الدول الأفريقية إجراءات للمساعدة في وقف عمليات عبور القوارب غير النظامية في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط، والتي ارتفعت، العام الماضي، بنحو 50% عن العام 2022.

ليسوا "متسولين"

وحذَّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، من الوعود التي قد لا تتحقق، مؤكدًا أن الأفارقة ليسوا "متسولين".

وأوضحت الصحيفة أن مبادرة ميلوني، التي سميت على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط الحكومية "إيني"، لا تتعلق فقط بتعزيز التعاون بين القارات.