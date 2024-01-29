إسرائيل.. مؤتمر "استيطان غزة" يوّلد انقساما حادا داخل "الليكود"

في أعقاب مشاركة وزراء وشخصيات رفيعة من حزب "الليكود"، في مؤتمر داعم للاستيطان في قطاع غزة، أمس الأحد، ظهرت أصوات داخل حزب السلطة تطالب بضرورة "إعادة الحزب إلى مساره الليبرالي".

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن المؤتمر الذي عُقِد بالقدس المحتلة، برعاية يوسي داغان، عضو "الليكود" ورئيس مجلس "شومرون"، وهو مجلس استيطاني تتبعه 27 مستوطنة يهودية بالضفة، دعا إلى طرد الفلسطينيين من غزة واستيطان القطاع.

وعُقِد المؤتمر بمشاركة وزير الاتصالات شلومو كارعي، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، ووزير الشتات عميحاي شيكلي، ووزيرة جودة البيئة عيديت سيلمان، ووزير السياحة حاييم كاتس، وجميعهم من حزب "الليكود"، إضافة إلى 8 نواب من الحزب ذاته، هذا بخلاف وزراء وشخصيات من تيار الصهيونية الدينية.

سجال حاد

وترى مصادر في حزب "الليكود" بحسب صحيفة "معاريف"، بأنه "آن الأوان لأن ينتقل الوزير كارعي إلى حزب (شاس) الحريدي المتشدد دينيًّا، وأن تنضم الوزيرة غولان إلى (عوتسما يهوديت)"، وهذا الحزب يوصف بأنه "راديكال متطرف"، يترأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أحد المشاركين الأساسيين في مؤتمر "احتلال غزة".

وتسبب المؤتمر بانقسام داخل حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ سنوات طويلة؛ إذ أشارت الصحيفة إلى اندلاع "سجالٍ حاد بين شخصيتين كبيرتين من الحزب، أحدهما يدعم التيار القومي وآخر الليبرالي.

وشهد المؤتمر مشاركة 12 وزيرًا و15 نائبًا بالكنيست، وقَّعوا على وثيقة تطالب بالاستيطان في غزة وشمال الضفة، فيما طالب وزير السياحة حاييم كاتس بـ"توسيع أرض إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أنه في أعقاب المؤتمر، شنَّ أعضاء بالحزب هجومًا حادًّا على نظرائهم المشاركين، وقالوا إنه "على الحزب أن يعود إلى ميثاقه الأساسي كحزب قومي ليبرالي".