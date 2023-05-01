توقيف 47 مشتبهاً بهم في مقتل مسؤول بالحزب الحاكم في إثيوبيا

أعلنت قوات الأمن الإثيوبية، يوم الأحد، توقيف 47 شخصا للاشتباه بضلوعهم في قتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة بشمال البلاد، متّهمة إياهم بالتخطيط للإطاحة بحكومة آبي أحمد.

وكان جيرما يشيتيلا، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الازدهار" ومسؤوله في أمهرة، من بين 5 قتلى سقطوا جراء هجوم، يوم الخميس، وفق ما أعلنت حكومة هذه المنطقة الشمالية.

وأفادت القوة الإثيوبية المشتركة للأمن والاستخبارات عن توقف 47 مشتبها بهم بـ "الإرهاب" في أمهرة، وأنها عثرت في حوزتهم على أسلحة وقنابل وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك في بيان عبر قناة "إي بي سي" الرسمية.

وأضافت أن "المشتبه بهم كانوا يعملوا معا في الداخل وفي دول أجنبية بهدف السيطرة على الحكومة الاقليمية للإطاحة بالحكومة الفدرالية من خلال استهداف كبار المسؤولين في أمهرة بالاغتيال".

وأشارت إلى أن اغتيال جيرما يشيتيلا نفّذته هذه "القوات المتطرفة"، من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

وكان يشيتيلا عضواً في اللجنة التنفيذية المكوّنة من 45 عضواً في حزب "الازدهار"، واستهدفه مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي قوميون من أمهرة وصفوه بأنه "خائن" بسبب علاقته الوثيقة بأبيي أحمد.

وكان الأخير اعتبر في بيان عبر فيسبوك بعد الهجوم أنّ "أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا".