رد فعل الأسد أثناء كلمة زيلينسكي في القمة العربية

تداولت وسائل إعلام روسية صورة للرئيس السوري بشار الأسد، زعمت أنها أثناء كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية التي انعقدت اليوم الجمعة بمدينة جدة السعودية.