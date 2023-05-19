رد فعل الأسد أثناء كلمة زيلينسكي في القمة العربية
تداولت وسائل إعلام روسية صورة للرئيس السوري بشار الأسد، زعمت أنها أثناء كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية التي انعقدت اليوم الجمعة بمدينة جدة السعودية.
وقالت وسائل إعلام روسية، إن "الرئيس الأسد لم يرغب بسماع كلمة زيلينسكي فلم يضع سماعات الترجمة".
وأضافت أن "الأسد لقي استقبالا حارا في القمة العربية، في تحول في السياسة تعارضه الولايات المتحدة".
وأكدت وسائل إعلام سورية رسمية، أن الوفد السوري امتنع عن وضع سماعات الترجمة خلال كلمة زيلينسكي.
يذكر أن الرئيس السوري أبدى تأييده للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعدما اعترف بالمنطقتين الانفصاليتين لوغانسك ودونيتسك.