5 قتلى في قصف روسي على أوكرانيا
قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا روسيا شمالي البلاد أدى إلى مقتل 4 أشخاص في قريتين بمنطقة سومي قرب الحدود الروسية، أمس الاثنين، وأن امرأة لقيت حتفها جراء هجوم جديد على بلدة أفدييفكا المدمَرة في الشرق.
وقالت الإدارة المحلية في منطقة سومي، إن 3 أشخاص قتلوا إثر سقوط قذائف مورتر في قرية زنوف-نوفوهورودسكي. وقُتل رابع في قرية أخرى في الجنوب الشرقي.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في منطقة سومي قولهم، إن القوات الروسية تشن هجمات يومية.
وفي أفدييفكا، وهي بلدة تسيطر عليها أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (سوسبيلني)، إن امرأة فارقت الحياة، بعد ظهر أمس، عقب إصابتها بجروح خطيرة في قصف.
وكانت القوات الموالية لروسيا قد استولت على أفدييفكا فترة وجيزة في 2014، بعد أن سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادتها وأقامت تحصينات فيها.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها المسائي، إنها صدت 13 هجوما روسيا في أفدييفكا ومحيطها، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتحدث مسؤولون عسكريون في الأيام القليلة الماضية، عن تزايد النشاط العسكري الروسي، على امتداد مسافة كبيرة من خط المواجهة الممتد ألف كيلومتر عبر شرق أوكرانيا وجنوبها.
وعلى الجبهة الجنوبية، قالت المتحدثة باسم الجيش ناتاليا هومينيوك في مؤتمر صحفي، إن القوات الأوكرانية تعمل على توسيع وجودها على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، على الرغم من الهجمات الروسية المكثفة.
وتقدمت القوات الروسية عبر منطقة خيرسون في الأيام التي أعقبت غزو فبراير/ شباط 2022، لكنها بحلول نهاية العام كانت قد تخلت عن المدينة الرئيسة في المنطقة والضفة الغربية لنهر دنيبرو.