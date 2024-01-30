5 قتلى في قصف روسي على أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا روسيا شمالي البلاد أدى إلى مقتل 4 أشخاص في قريتين بمنطقة سومي قرب الحدود الروسية، أمس الاثنين، وأن امرأة لقيت حتفها جراء هجوم جديد على بلدة أفدييفكا المدمَرة في الشرق.

وقالت الإدارة المحلية في منطقة سومي، إن 3 أشخاص قتلوا إثر سقوط قذائف مورتر في قرية زنوف-نوفوهورودسكي. وقُتل رابع في قرية أخرى في الجنوب الشرقي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في منطقة سومي قولهم، إن القوات الروسية تشن هجمات يومية.

وفي أفدييفكا، وهي بلدة تسيطر عليها أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (سوسبيلني)، إن امرأة فارقت الحياة، بعد ظهر أمس، عقب إصابتها بجروح خطيرة في قصف.

وكانت القوات الموالية لروسيا قد استولت على أفدييفكا فترة وجيزة في 2014، بعد أن سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادتها وأقامت تحصينات فيها.