قلق أمني في إسرائيل وترقب لتداعيات وفاة خضر عدنان

أفادت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، بوجود حالة من القلق الواسع في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بعد وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، أبرز قادة الحركة الأسيرة وحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "المنظومة الأمنية تتابع الآن بقلق ما يجري داخل السجون وسلوك الأسرى في أعقاب وفاة خضر عدنان".

وأضافت أن "القلق يدور بشأن تداعيات الوفاة والتصعيد خارج السجون أيضًا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وتحذر المنظومة الأمنية في إسرائيل من احتمالية إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ وقذائف نحو الداخل، أو تنفيذ عمليات دهس وإطلاق نار منفردة أو جماعية في الضفة الغربية والقدس.