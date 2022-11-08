هل تستطيع أمريكا صد هجوم نووي كوري شمالي؟

نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن خبراء دفاعيين قولهم، إن الولايات المتحدة لديها القدرة على صد هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية في حال امتلاكها مثل هذه الأسلحة.

وجذبت التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي الانتباه في جميع أنحاء العالم، ويعتقد بعض المسؤولين وخبراء الأسلحة أنها خطوة نحو التدريبات النووية المحتملة وفقًا للمجلة.

وأشارت المجلة الأمريكية، في تقرير نشرته يوم الاثنين، إلى تصريحات كورية شمالية بأن إطلاق عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى وصاروخ بالستي عابر للقارات هو "بمثابة ضربات محاكاة ضد القواعد الجوية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والطائرات والمدن الكبرى".

وتم إجراء المحاكاة ردًّا على Vigilant Storm، وهي التدريبات المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز التحالف وإظهار القوة، كما وصفتها نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ.

وأشارت كوريا الشمالية إلى التدريبات على أنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن قصد" و "تدريب حرب خطير ذو طبيعة عدوانية للغاية".

استفزازات كورية

أبلغ جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي "نيوزويك" بأن الولايات المتحدة كانت "قلقة باستمرار بشأن الاستفزازات الكورية الشمالية" لفترة من الوقت؛ ما أدى إلى "قدرات استخبارية إضافية خارج شبه الجزيرة الكورية" لتوفير رؤية أفضل لسلوك بيونغ يانغ، في حين حذَّر البيت الأبيض من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبًا تجربة نووية سابعة.