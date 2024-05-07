غروسي من إيران: بنود الاتفاق النووي لا تزال سارية
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، أن بنود وثيقة الاتفاق النووي مع إيران لا تزال سارية، مشيرًا إلى عدم حاجة الوكالة لاتفاق جديد.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في محافظة أصفهان وسط إيران، إن "البيان المشترك (الوثيقة) الصادرة في مارس/آذار 2023 بين طهران والوكالة الدولية لديها القدرة على حل القضايا العالقة بين الطرفين".
وأضاف قائلا: "لا نسعى للحصول على وثيقة جديدة للتعاون بل ننوي الاتفاق على خطوات عملية وملموسة"، لافتا إلى أن الوكالة قدمت لإيران مقترحا من أجل تنفيذ خطوات عملية، حيث تقوم فرق الخبراء من الجانبين بتحديد الخطوات التكميلية في اجتماع منفصل.
ووصف غروسي اجتماعاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، يوم الإثنين، بأنها "مهمة للغاية"، وقال: "لقد عقدت اجتماعات مهمة للغاية في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبير المفاوضين علي باقري كني".
وكشف بأنه طرح مقترحا يتضمن مجموعة من الخطوات العملياتية للمضي قدما في الملف الإيراني، مردفا بالقول: "إننا في مرحلة حرجة للبدء في تعزيز التعاون المتجدد بين الوكالة وإيران، ولقد بدأنا مشاورات مكثفة ومهمة للغاية لاتخاذ خطوات متبادلة".
من جانبه، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي خلال المؤتمر الصحفي المشترك تمسك بلاده بالوثيقة الموقعة مع الوكالة الدولية، باعتبارها إطارا مهما فيما يتعلق بمستوى التعاون بين الجانبين.
وأضاف قائلا: "لقد أصدرنا قبل أكثر من عام بياناً كان بمثابة وثيقة مهمة فيما يتعلق بمستوى التعاون بين إيران والوكالة في مجال الضمانات، وتحدد هذه الوثيقة الخطوات الإضافية التي يجب على الأطراف اتخاذها".
وأشار إلى أن إيران توصلت لاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستمرار الوثيقة، التي لا تزال صالحة، لافتا في السياق ذاته إلى أنه قدّم مقترحا لأعلى المستويات في بلاده، من أجل اتخاذ خطوات جديدة.
وقال إسلامي بشأن المفاوضات مع غروسي، إنهما قاما بتقييم التقدم المنجز في "بيان مارس"، باعتباره نقطة انطلاق إيجابية، لكن أكد بأن "الدول المناهضة لإيران غير راضية عن التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي سياق قريب، اعتبر إسلامي أن إسرائيل هي "مصدر التلميحات العدائية ضد البرنامج النووي الإيراني"، مشددا على ضرورة ألا تكون تلك التلميحات هي المعيار لعمل الوكالة الدولية.
وكان غروسي قد وصل إلى طهران، الإثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان لبحث مسار التفاهمات وتنفيذ الاتفاقيات بين طهران والوكالة.