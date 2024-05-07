غروسي من إيران: بنود الاتفاق النووي لا تزال سارية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، أن بنود وثيقة الاتفاق النووي مع إيران لا تزال سارية، مشيرًا إلى عدم حاجة الوكالة لاتفاق جديد.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في محافظة أصفهان وسط إيران، إن "البيان المشترك (الوثيقة) الصادرة في مارس/آذار 2023 بين طهران والوكالة الدولية لديها القدرة على حل القضايا العالقة بين الطرفين".

وأضاف قائلا: "لا نسعى للحصول على وثيقة جديدة للتعاون بل ننوي الاتفاق على خطوات عملية وملموسة"، لافتا إلى أن الوكالة قدمت لإيران مقترحا من أجل تنفيذ خطوات عملية، حيث تقوم فرق الخبراء من الجانبين بتحديد الخطوات التكميلية في اجتماع منفصل.

ووصف غروسي اجتماعاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، يوم الإثنين، بأنها "مهمة للغاية"، وقال: "لقد عقدت اجتماعات مهمة للغاية في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبير المفاوضين علي باقري كني".

وكشف بأنه طرح مقترحا يتضمن مجموعة من الخطوات العملياتية للمضي قدما في الملف الإيراني، مردفا بالقول: "إننا في مرحلة حرجة للبدء في تعزيز التعاون المتجدد بين الوكالة وإيران، ولقد بدأنا مشاورات مكثفة ومهمة للغاية لاتخاذ خطوات متبادلة".