تزايد الاعتداءات على الصحافيين في ألمانيا خلال 2023

أصدر المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام تقريره السنوي، الذي كشف عن ارتفاع مقلق في الهجمات التي استهدفت الصحافيين في جميع أنحاء ألمانيا في عام 2023، مقارنة بالعام 2022.

ووفقًا للتقرير، ارتفع عدد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين من 56 حالة في عام 2022 إلى 69 حالة في عام 2023، ما يسلط الضوء على هذا الاتجاه المثير للقلق.

المخاطر الأمنية

ومن بين المناطق المتضررة، برزت برلين كمركز لهذه الهجمات، حيث سجلت 25 حالة، في حين شهدت ولاية ساكسونيا الشرقية، التي حملت التمييز المشكوك فيه في العام السابق، زيادة ملحوظة.

وأشار التقرير إلى أن التظاهرات هي البيئة الأكثر خطورة بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام في ألمانيا، مع نسبة بلغت 77% من الحالات الموثقة المرتبطة بالاحتجاجات.

وأضاف أن 40% من هذه الحوادث وقعت خلال التجمعات المؤيدة للفلسطينيين بعد الحرب على غزة، ما يؤكد الطبيعة الجديدة لمثل هذه الأحداث.