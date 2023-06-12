في لقاء نادر.. بوتين يلتقي جنوداً جرحى ويقلدهم أوسمة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في زيارة نادرة، عدداً من الجنود الذين أصيبوا خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقلد بوتين، الذي زار مستشفى عسكريا يقع في "كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ورافقه وزير الدفاع سيرغي شويغو، الجنود أوسمة تكريماً لهم.

وقال الكرملين في بيان مقتضب: "قلّد فلاديمير بوتين أوسمة لعسكريين وتناقش معهم".

وجرت هذه الزيارة في يوم روسيا، وهو يوم عطلة رسمي لإحياء ذكرى إعلان استقلال هذا البلد بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

ونادراً ما يقوم بوتين بزيارة العسكريين المنخرطين في الحرب بأوكرانيا، وقام في إحدى هذه الزيارات بمناسبة حلول العام الجديد.

وفي نهاية العام 2022، زار الرئيس الروسي جنوداً جرحى في مستشفى آخر في موسكو.