رئيس التشيك السابق: الحرب في أوكرانيا بدأت عام 2008

وقال الرئيس السابق "هذا خطأ مأساوي، حاولت دون جدوى الاعتراض على هذا القرار الذي تم تمريره من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، رغم أنه يتعارض مع موقف غالبية الدول المشاركة ويتناقض مع مواقف ألمانيا وفرنسا".

الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا

وأوضح كلاوس، أنه حتى سفير الولايات المتحدة في موسكو آنذاك، ويليام بيرنز، الذي يرأس حاليًّا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حذَّر قيادة بلاده من أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة تجاوز لجميع "الخطوط الحمراء" بالنسبة لروسيا.

وأعرب الرئيس السابق عن قناعته بأن هدف روسيا الرئيس هو منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وليس "احتلالها"، ولهذا السبب، أدخلت روسيا وحدات محدودة من جيشها فقط إلى أوكرانيا.

وخلص إلى القول: "كان من الممكن، بل وكان ينبغي، تجنب الصراع الأوكراني برمته. وعلينا أن نعترف بأننا - وبقية العالم - قد فشلنا".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية الخاصة، إن الغرب خدع روسيا "عشر مرات متتالية" بشأن مسألة عدم توسع الناتو.

وأشار إلى أن الحرب في دونباس بدأتها الدول الغربية وأوكرانيا في عام 2014؛ ما لم يترك لروسيا أي خيار سوى شن عملية عسكرية خاصة.