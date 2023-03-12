زودتها بـ40% من احتياجاتها.. لماذا لم تتأثر تجارة اليورانيوم بين فرنسا وروسيا بحرب أوكرانيا؟

كشف تقرير فرنسي، أن العلاقات بين فرنسا وروسيا حافظت على تقارب لافت فيما يتعلق بمجال نقل اليورانيوم وواردات اليورانيوم المخصّب، إذ لم يتأثر تعاونهما بالحرب في أوكرانيا، ولا بالعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير نشرته الأحد، إنه "رغم تصريحات وزيرة الطاقة الفرنسية بأن بلادها لا تعتمد على روسيا لتشغيل أسطولها من الطاقة النووية، فإنه من الناحية العملية تستمر تجارة اليورانيوم بين باريس وموسكو وتستمر فرنسا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في استخدام مصنع يقع في سيبيريا لإعادة تدوير المواد المشعة على نحو مختلف".

وأوضح التقرير، أن "لدى فرنسا حججها لاستمرار هذه العلاقة في مجال الصناعة النووية رغم أنّ باريس لا تستورد اليورانيوم الطبيعي المستخرج من المناجم الروسية ولديها قدرات تخصيب وتحويل، على أراضيها والوقود الذي تصنعه شركات فرنسية أو أمريكية".

علاقة وطيدة مع "روساتوم"

وأكدت الصحيفة، أن التقرير الصادر عن منظمة السلام الأخضر غير الحكومية، الذي نُشر أمس السبت، يوثق جوانب أخرى من العلاقة بين الصناعة النووية الفرنسية وشركة "روساتوم" العملاقة الروسية، ويُظهر أن النفوذ الروسي أوسع بكثير مما اقترحه الفاعلون في الصناعة.