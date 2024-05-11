قتلى وجرحى بهجوم أوكراني على مستودع نفط في لوغانسك

أسفر هجوم أوكراني وقع الجمعة في منطقة لوغانسك عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية، واندلاع حريق كبير في مستودع لتخزين النفط بالمنطقة الأوكرانية التي احتلتها روسيا، وفق ما أعلن الحاكم الذي عينته روسيا، ليونيد باسيشنيك.

وقال باسيشنيك، عبر "تليغرام"، إن "ثمانية أشخاص ما زالوا في المستشفى بعد الهجوم الذي وقع في بلدة روفينكي، على بعد 60 كيلومترا من مركز منطقة لوجانسك، وأصيب ستة بجروح جراء الانفجار، بينما عانى اثنان نتيجة استنشاق الدخان"، موضحا أن "أوكرانيا استخدمت في الهجومين أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية إيه.تي.إيه.سي.إم.إس زودتها بها الولايات المتحدة"، من دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وبحسب "رويترز"، فهذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام. وأدى هجوم على مستودع للنفط في مدينة لوغانسك، الأربعاء، إلى إصابة خمسة.

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين.

وتسيطر القوات الروسية على معظم منطقة لوغانسك، وليس كاملها، وهي واحدة من المناطق الأربع التي أعلنت روسيا في 2022 ضمها، بعد شن غزو واسع النطاق على أوكرانيا.

ونشر مدونون أوكرانيون وقنوات على "تليغرام" تقارير عن الهجوم، ونشروا صورا لحريق كبير.