ظريف يدعو دول المنطقة لمعاهدة "عدم اعتداء" تستثني إسرائيل

دعا وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، حكومة بلاده أن تقترح على كافة دول المنطقة باستثناء إسرائيل، إبرام معاهدة "عدم اعتداء".

وأوضح في مقابلة مع موقع "جماران نيوز" الإيراني، أن ذلك "أفضل ما يمكن عمله لتحرير أيدي أمريكا وإسرائيل لفرض سلام إبراهيم على المنطقة في ظل الظروف الحالية، التي تعيشها المنطقة".

وأكد ظريف أنه "يجب أن نعتبر بيئة الجوار والعلاقات الخارجية فرصة وليس تهديدًا".

وبين أنها إذا كانت "فرصة، فالملف يجب أن يكون في وزارة الخارجية، وإذا كان تهديدًا، سيتم رفع الملف من الخارجية، ولا أعتقد أن علاقتنا مع جيراننا ستتحسّن حتى يتغير هذا الموقف".