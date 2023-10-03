المافيا الأجنبية تسيطر على عدة مناطق في البيرو

طالبت عمدة بلدية العاصمة البيروفية ليما، مالكا شنايدرمان، الحكومة المركزية بإعلان حالة الطوارئ لإنهاء ووقف موجة من الجرائم التي تودي بحياة العشرات من النساء اللواتي يشتغلن بالجنس، بفعل وجود المافيا الأجنبية التي تسيطر على عدة مناطق في البلاد، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وأشار الموقع إلى أن رئيسة البلدية ظهرت على الفور في مكان الحادث، حيث وقع الهجوم في مدينة لينس، من أجل تنسيق الإجراءات مع الشرطة الوطنية في البيرو، وأكدت وقوف السلطات بحزم في وجه الاتجار بالبشر والدعارة.

وبحسب التحقيق الذي أجرته السلطات، فقد تبين وجود مافيتين أجنبيتين، فنزويلية وكولومبية، تعملان في المنطقة، وتطالبان بدفع حصص من قبل بائعات الهوى وإذا قاومن ذلك يقتلوهن دون رحمة.

وأضاف التقرير أنه في حوالي الساعة 11:00 مساء يوم 30 سبتمبر، تم تسجيل انفجار قنبلة يدوية بنُزل، ما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص ولحقت أضرار مادية بالمباني القريبة من هذا السكن.

ولفت التقرير إلى حالات أخرى، منها: إطلاق النار، الأربعاء الماضي، على امرأة تعمل بالدعارة في منطقة لينس. ويزعم رفاقها أنها تلقت قبل أيام تهديدات من عصابة أجنبية، تعمل على جمع الأموال، مقابل عدم الاعتداء على حياتها.

المصدر: موقع "Infobae" الإخباري