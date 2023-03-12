قبيل مناورات مرتقبة.. كوريا الشمالية تعلن اتخاذ إجراءات لـ"الردع"

أعلنت بيونغ يانغ الأحد، نيتها اتخاذ إجراءات لـ"ردع الحرب" قبيل مناورات عسكرية مشتركة تقيمها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشعل فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية قررت اتخاذ إجراءات مهمة وعملية لردع الحروب، وذلك خلال اجتماع للجنة العسكرية للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون.

وأضافت أن الحزب الحاكم قرر اتخاذ إجراءات مهمة وعملية في ظل الإجراءات المكثفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول نوع تلك الإجراءات.