"نيوزويك": الصراع الأمريكي الروسي لا يخدم السلام بين أذربيجان وأرمينيا

حذرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية من أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لا يخدم المفاوضات المحورية الجارية بين أذربيجان وأرمينيا، حيث يرسم الخصمان منذ فترة طويلة طريقًا نحو السلام، وسط توترات حدودية مميتة واضطرابات إقليمية كبيرة.

ونقلت المجلة عن إيلين سليمانوف، سفيرة أذربيجان لدى المملكة المتحدة، قولها: "إذا تصرفت أمريكا كوسيط نزيه، ووفرت منصة بالطريقة التي فعلها المستشار الألماني، فهذا أمر رائع".

وأضاف سليمانوف: "أما إذا حاولت أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، متابعة مصالحها الخاصة أو الدخول في مواجهات مع دول أخرى، سواء كانت روسيا أو دولة أخرى، والتلاعب بمحادثات أو اتفاق السلام، فإن ذلك لا يساعد أحدًا، بما في ذلك الأرمن. وفي الواقع، فإنه يقوّض موقف الولايات المتحدة بشكل خاص".