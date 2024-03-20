جو ليبرمان: لو كان قرار واشنطن بيدي لقصفت بنية إيران النووية

وأعرب عن تأييده للمفاوضات مع إيران، حيثُ قال "أنا أؤيد المفاوضات دائمًا تقريبًا، لكن التجارب السابقة أظهرت أن طهران ليست مهتمة حقًا بمفاوضات موثوقة وعلاقات سلمية، والجمهورية الإسلامية قوة معادية لأمريكا والغرب".

وعن الاتفاق النووي بين الرئيس الأسبق إدارة باراك أوباما وإيران، العام 2015، قال ليبرمان: "كنت ضد هذا الاتفاق النووي منذ البداية، لأنني لم أكن أعتقد أن إيران ستفي بوعدها، وعلى الرغم من هذا الاتفاق، واصلت إيران تشكيل ميليشياتها في الشرق الأوسط".

ونوه إلى أن "إسرائيل تهدد، منذ سنوات، بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وربما يحتاج الإسرائيليون إلى دعم الولايات المتحدة لمثل هذه العملية"، مؤكدًا أنه "ليس من المستحيل أن تكون واشنطن مستعدة لتقديم مثل هذه المساعدة في حالة الطوارئ".

ولفت ليبرمان إلى "أن الانتفاضة الشعبية يمكن أن تضغط على قيادة البلاد إلى حد أنها تقرر التخلي عن إنتاج القنابل النووية، وسقوط النظام سيكون أفضل من كل الخيارات".

حرب غزة

واعتبر السياسي الأمريكي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمامًا كما هو الملف النووي الإيراني يحثُ يُشكلان "تهديدًا مباشرًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفائه عبر الأطلسي".

وبين أن "حركة حماس (الفلسطينية) تعد مثل ميليشيا حزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن، وهما جزءًا غير رسمي من القوات العسكرية لإيران".