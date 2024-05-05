أوكرانيا: مليار دولار خسائر الطاقة إثر الهجمات الروسية

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الأحد، إن الهجمات الروسية على نظام الطاقة الأوكراني تسببت في أضرار للقطاع تجاوزت قيمتها مليار دولار، وفق وكالة "رويترز".

وتهاجم القوات الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بشكل مكثّف محطات الطاقة الحرارية والمائية الأوكرانية، وكذلك الشبكات الرئيسة منذ الـ22 من مارس/ آذار بشكل يومي تقريبًا؛ ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.