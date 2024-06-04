اغتيال رئيسة بلدية في المكسيك غداة الانتخابات الرئاسية

ودانت السلطات في ولاية ميتشواكان "مقتل رئيسة بلدية كوتيجا، يولاندا سانشيز فيغيروا"، وفقًا لوزارة الداخلية في المنطقة. وأكدت السلطات انتشار قوات الأمن لمحاولة توقيف الفاعلين، بحسب فرانس برس.

وكانت سانشيز اختطفت لمدة ثلاثة أيام في أيلول/سبتمبر الماضي بالقرب من غوادالاخارا.

وانتخبت سانشيز رئيسة للبلدية في العام 2021 خلال ترشحها عن "حزب العمل الوطني" (يمين ليبرالي محافظ).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة البلدية تعرضت لهجوم في الشارع نفذه مدنيون مسلحون كانوا على متن شاحنة صغيرة.

وأشارت مصادر الشرطة ووسائل إعلام محلية إلى أن منفذي الهجوم ربما ينتمون إلى عصابة خاليسكو نويفا جينيراسيون، إحدى العصابتين الأكثر عنفًا في البلاد.

ويُزعم أنهم هددوا رئيسة البلدية لأنها عارضت سيطرة العصابة على قوة الشرطة البلدية التابعة لها.