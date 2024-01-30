الثالثة خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تصعّد تجاربها الصاروخية

صعّدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، تجاربها الصاروخية، ونفذت تجربة إطلاق جديدة لصواريخ "كروز" صوب البحر قبالة ساحلها الغربي، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنبية.

وتعد هذه ثالث مرة تختبر فيها بيونجيانج هذا النوع من الصواريخ في أقل من أسبوع في تصعيد واضح أحدث صداه في المنطقة.

وقال بيان لهيئة الأركان المشتركة إن الصواريخ أطلقت نحو الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، مضيفة أن المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب الوضع عن كثب.

ويأتي الإطلاق وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي أعقاب وابل آخر من صواريخ "كروز" أطلقته بيونجيانج قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخ "كروز" استراتيجياً جديداً.