روسيا تؤكد اختراق الدفاعات الأوكرانية في خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، اختراق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، وتكبيدها خسائر جسيمة.

ووفق بيان لوزارة الدفاع، نشرته وكالة "سبوتنيك"، فإن القوات الروسية، تواصل التقدم في أعماق الدفاعات العسكرية الأوكرانية، على محور مقاطعة خاركيف، مما ألحق بها خسائر كبيرة، مشيرة إلى أنها استهدفت "القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق تيخوي وكونستانتينوفكا وغرانوف".

وقدرت وزارة الدفاع الروسية، خسائر القوات الأوكرانية، بنحو 225 جنديا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين ومدافع هاوتزر "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر "دي-30".

وأكدت بأن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، فرضت سيطرتها على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وألحقت خسائر فادحة بتشكيلات اللواء الميكانيكي 43 ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركيف.

وبدوره، قال قائد الجيش الأوكراني الخميس، إن روسيا تحشد قوات في موقع بالقرب من الجزء الشمالي من منطقة خاركيف بأوكرانيا، مشيرا أنها شنت هجوما هذا الشهر، لكنها لم تصل بعد إلى العدد الكافي لتنفيذ هجوم كبير في المنطقة.

وأكد الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن روسيا تواصل إرسال أفواج وألوية إضافية من مناطق أخرى ومن مواقع تدريب لحشد قواتها على خطي هجوم رئيسيين في شمال منطقة خاركيف.