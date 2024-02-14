انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران (فيديو)

أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم في خط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة جنوب غرب إيران.

وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم، الذي طال (خط 65) لنقل الغاز الرئيسي، وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومتر من موقع الحادث.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.