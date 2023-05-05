فرار نحو 10 آلاف شخص من السودان إلى أفريقيا الوسطى

عبر نحو 9700 شخص الحدود من السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى هربًا من المعارك المتواصلة منذ 3 أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفق ما أعلنه، الجمعة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأفاد المكتب في بيان بأن زهاء "9700 شخص بينهم 3460 من العائدين إلى أفريقيا الوسطى، عبروا حدود السودان وباتوا يقيمون لدى عائلات مضيفة أو في مخيمات" عشوائية في مدينة أم دافوق الحدودية شمال البلاد.

وأوضح البيان، أن العدد قابل للارتفاع مع تواصل تسجيل أعداد جديدة من النازحين.