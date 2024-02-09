وصفه بـ"الخائن".. ميدفيديف: أشعر بالاشمئزاز من قائد جيش أوكرانيا الجديد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكراني الجنرال ألكسندر سيرسكي "كان ضابطا روسيا سوفيتيا، لكنه أصبح خائنا من أتباع بانديرا".

وأضاف ميدفيديف عبر قناته على تليغرام إنه "يشعر بالكراهية والازدراء والاشمئزاز، وهو ينظر إلى سيرة القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي".

وزاد المسؤول الروسي أنه "يشعر بالكراهية تجاه أولئك الذين شاركوا في انهيار الاتحاد السوفيتي (وبالأساس الإمبراطورية الروسية)".

واعتبر أنه "نتيجة لهذه الخيانة، اختفت دولة ضخمة تعمل على توازن النظام العالمي ما جعل الملايين من الناس محكوما عليهم بالمعاناة والموت".

واستطرد الرئيس الروسي السابق قائلا، إنه يشعر بالازدراء تجاه الدول الغربية "التي دفعت بشكل مجنون ومسعور وبكل الطرق الممكنة شعبي روسيا وأوكرانيا (أو بالأحرى الشعب الروسي الموحد) نحو حرب أهلية جديدة".