اضطرابات في سجن إيفين وسماع دوي انفجارات

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" الحكومية، مساء السبت، بحدوث اضطرابات ومواجهات بين معتقلين في سجن إيفين شمال طهران والقوات الأمنية، فيما تحدثت تقارير عن سماع دوي انفجارات شديدة داخل السجن وإطلاق نار كثيف.

وقالت الوكالة إن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء أعمال الشغب وحريق.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير قوله إنه "مساء السبت، شهد الجناح الذي احتجز فيه البلطجية اضطرابات ومواجهات مع قوات الحراسة، مما أدى إلى نشوب صراع بين هؤلاء الأشخاص وقوات الأمن والموظفين في سجن إيفين شمال العاصمة طهران".

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، يوم السبت، دخانا فيما يبدو يتصاعد من سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، الذي يحتجز فيه سجناء سياسيون، مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات الإنذار في الخلفية.

وقال موقع (تصوير1500) في تعليق على المقاطع: "يمكن سماع دوي طلقات نارية من سجن إيفين ورؤية دخان".