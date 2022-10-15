اضطرابات في سجن إيفين وسماع دوي انفجارات
أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" الحكومية، مساء السبت، بحدوث اضطرابات ومواجهات بين معتقلين في سجن إيفين شمال طهران والقوات الأمنية، فيما تحدثت تقارير عن سماع دوي انفجارات شديدة داخل السجن وإطلاق نار كثيف.
وقالت الوكالة إن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء أعمال الشغب وحريق.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير قوله إنه "مساء السبت، شهد الجناح الذي احتجز فيه البلطجية اضطرابات ومواجهات مع قوات الحراسة، مما أدى إلى نشوب صراع بين هؤلاء الأشخاص وقوات الأمن والموظفين في سجن إيفين شمال العاصمة طهران".
وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، يوم السبت، دخانا فيما يبدو يتصاعد من سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، الذي يحتجز فيه سجناء سياسيون، مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات الإنذار في الخلفية.
وقال موقع (تصوير1500) في تعليق على المقاطع: "يمكن سماع دوي طلقات نارية من سجن إيفين ورؤية دخان".
وقال شاهد عيان: "أسر السجناء تجمعوا أمام الباب الرئيسي لسجن إيفين... أستطيع أن أرى نيرانا ودخانا، وكذلك الكثير من القوات الخاصة.. سيارات الإسعاف هنا أيضا".
وفي سياق متصل، أفاد موقع صحيفة "شرق" الإصلاحية بسماع دوي انفجار قوي عدة مرات من داخل سجن إيفين، مضيفاً: "الطرق المؤدية إلى سجن إيفين تم إغلاقها بالكامل من قبل القوات الأمنية".
ونقل موقع الصحيفة عن مراسله أن "سيارات إسعاف وإطفاء تتجه نحو سجن إيفين شمال طهران".
وكان سيامك نمازي، وهو أمريكي إيراني مسجون في إيران منذ ما يقرب من سبع سنوات بتهم تتعلق بالتجسس، قد عاد إلى إيفين يوم الأربعاء بعد أن غادره لفترة وجيزة، حسبما قال محاميه. كما يتم احتجاز مزدوجي الجنسية الآخرين في إيفين.
ولطالما انتقدت جماعات حقوقية غربية هذا السجن الذي يضم في الأغلب معتقلين يواجهون تهما أمنية، كما أدرجته الحكومة الأمريكية على قائمتها السوداء في 2018؛ بسبب ما يشهده من "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات السجن باستخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى لإخضاع النزلاء، وكذلك إجراء استجوابات طويلة معهم وحرمانهم من الرعاية الطبية.