كتاب "رسائل إلى ترامب" يستدرج اعتراضات قانونية قبل نشره الشهر القادم

الكتاب مبعث الجدل القانوني، هو الذي سيصدره الرئيس السابق في شهر نيسان/ أبريل المقبل، بعنوان "Letters to Trump رسائل إلى ترامب"، متضمنا خطابات كانت وصلته من شخصيات معروفة بينها أيضا رونالد ريغان وأوبرا وينفري وجاي لينو.

وقال عدد من الأسماء المدرجة في كتاب ترامب، منذ الإعلان عنه، إنهم لم يمنحوه الإذن بنشر أعمالهم المكتوبة، مما أثار تساؤلات حول حقوق ترامب القانونية لإدراجها في منشوراته الخاصة.

آخر المعترضين كانت النجمة ليزا مينيلي التي قال مفوّض عنها إنها "لم تكن على علم" بكتاب الرئيس السابق دونالد ترامب المرتقب، والذي يزعم أنه يتضمن رسالة منها.

وجاء ذلك في بيان مكتوب تسلمته صحيفة نيوزويك الإلكترونية من فيكتوريا فاريلا، ممثلة مينيلي، قالت فيه إن موكلتها "لم تكن على علم بالكتاب ولم تسمح بإدراجها فيه".